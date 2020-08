Facebook

Die Maturanten der HAK Mürzzuschlag bei ihrem Ball im Jänner © Meisenbichler

Die Sommerferien biegen langsam bereits in die zweite Hälfte ein, damit ginge im Normalfall auch die Planung für die Maturaball-Saison so richtig los. Doch heuer ist alles anders, Corona erweist sich als Spielverderber. Was heißt das aber für die Bälle in der Region, die ja zumeist im Herbst über die Bühne gehen?