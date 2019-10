Facebook

Sänger Thomas David © Martina Pachernegg

Im Sublime in Aflenz ist am Samstagabend ab 22 Uhr einiges los, schließlich laden Ed Prosek und Thomas David zu einem Konzertabend. Der kalifornische Sänger und Texter ist zum ersten Mal in Österreich und gibt in Aflenz somit sein Österreich-Debüt.