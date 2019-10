Das Brucker Kinderparlament startete mit vielen Ideen in seine sechste Funktionsperiode.

Bürgermeister Peter Koch (vorne, Mitte) mit den engagierten Kindern © Stadt Bruck

Mit dem Kinderparlament ermöglicht die Stadt Bruck seit 2014 Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren, sich mit Ideen und Wünschen aktiv ins Stadtleben einzubringen. Unter der fachkundigen Begleitung durch Eva Rosenkranz von beteiligung.st und der Brucker Jugendbeauftragten Albana Thaqi erfahren die Kinder beim Projekt ganz nebenbei und spielerisch, was Demokratie bedeutet, wie man in eine Gruppe zusammenarbeitet, wie Entscheidungen gefällt werden, was Zusammenhalt bedeutet, wie man Projekte umsetzt und wie man seine eigene Meinung vor anderen vertritt.