Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Wallmann, Gerhard Wendl und Johann Kleinhofer © Franz Pototschnig

Insgesamt 7,5 Millionen Euro investieren die JuFa-Hotels in ihre Standorte in Mariazell, nämlich in die Häuser Sigmundsberg und St. Sebastian. Am Dienstag lud Geschäftsführer Gerhard Wendl gemeinsam mit den Mariazeller Vertretern Michael Wallmann und Johann Kleinhofer zu einem Rundgang durch die Baustellen, wo derzeit 100 Arbeiter aktiv sind, um die Arbeiten bis Anfang Dezember abzuschließen. Schließlich sind die JuFa-Betriebe wichtige Säulen des Mariazeller Tourismus, von den derzeit 200.000 Nächtigungen pro Jahr entfallen gleich 45.000 auf die zwei JuFa-Hotels, nach dem Umbau sollen es sogar 60.000 sein.