Die Arbeiten am neuen Stahlwerk in Kapfenberg schreiten eifrig voran, 2021 soll das Werk den Betrieb aufnehmen.

Die Hallen nehmen bereits Formen an © Voestalpine

Nach dem Spatenstich im April 2018 schreitet der Bau des neuen High-Tech-Werks der Voestalpine in Kapfenberg zügig voran und soll nach einer dreijährigen Bauphase 2021 in Betrieb gehen. Aktuell sind über 300 Personen von rund 15 externen Spezialunternehmen– unter Anleitung des Projektteams – mit dem Hallenstahlbau, der Energietrasse, dem Rohrleitungsbau und vielem mehr beschäftigt. Auf der Grundstücksfläche, die der Größe von sechs Fußballfeldern (rund 50.000 Quadratmeter) entspricht, sind mittlerweile die Hallenschiffe des neuen Edelstahlwerks klar erkennbar. In über 45 Metern Höhe arbeiten die Profis und montieren Stück für Stück die Stahlträger aneinander. Im ersten Quartal 2020 soll der Hallenbau abgeschlossen werden.