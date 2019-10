Ein Kletterunfall hat sich Sonntagvormittag beim "Elfengarten" am Röthelstein ereignet.

Seilbergung am Röthelstein © FF Mixnitz

Zwei Grazer (54 und 49 Jahre alt) waren am Sonntag gegen 10 Uhr vormittags zu einer Klettertour im Grazer Bergland unterwegs - die Seilschaft hatte sich die Route „Elfengarten“ am Röthelstein Südostsporn (Schwierigkeitsgrad 5- nach UIAA) vorgenommen. Der 54-Jährige kletterte als Vorsteiger voraus, sein Partner sicherte ihn mit einem Seil am Stand.