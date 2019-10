Die 14-jährige Burgenländerin Katharina Felzmann hat am Samstag den 25. Kiddy Contest gewonnen, und zwar mit dem Lied "Voll die Streberin". Unter die Top drei schaffte es auch der elfjährige Steirer Luca Sommerauer.

Steirer in den Top 3

Katharina Felzmann (14) hat den 25. Kiddy Contest gewonnen © Puls4

"Danke, danke, danke": Das waren die ersten Worte von Katharina Felzmann, nachdem sie am Samstag den 25. Kiddy Contest gewonnen hat. Die 14-jährige Burgenländerin aus dem Bezirk Neusiedl am See konnte das Live-Publikum und die Puls4-Zuseher vor den Fernsehbildschirm mit dem Lied "Voll die Streberin" (im Original: "Unforgettable" von Nico Santos) begeistern.