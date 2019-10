Kleine Zeitung +

Offener Brief der WKO Mürztaler Müll nach Wien gekarrt: Weiter Aufregung um den Deal

Der Restmüll aus dem Mürztal wird per Lkw nach Wien gebracht, was der steirischen Abfallwirtschaft nicht schmeckt. Man wehrte sich am Samstag mit einem Offenen Brief - worüber wiederum im Mürztal große Verwunderung herrscht.