Am 8. Mai 1921 kam es in St. Lorenzen bei einer politischen Versammlung zum Tumult, bei dem Landeshauptmann Anton Rintelen aus dem Fenster geworfen wurde.

Schloss Nechelheim © KK

Am Sonntag, dem 8. Mai 1921, fand im Gasthaus Pesl in St. Lorenzen im Mürztal eine Versammlung christlichsozialer Bauernvertreter statt. Plötzlich drangen Arbeiter in den Saal und beschuldigten Landeshauptmann Anton Rintelen als „Arbeitermörder“, weil wenige Wochen zuvor die Polizei in Graz auf hungernde und deshalb plündernde Arbeiterfrauen geschossen hatte.