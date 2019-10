Kleine Zeitung +

Mit Sturmhaube und Pistole 17-Jähriger steckte hinter Raub in Kapfenberg

Raubversuch in Lebensmittelgeschäft in Kapfenberg ist geklärt. Der Täter musste ohne Beute türmen, machte sich später über die Polizei lustig - vor Beamten in Zivil.