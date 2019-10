Oberwasserkanal in Bruck

In Höhlen suchen die Signalkrebse Unterschlupf. Markant sind die weißen Flecken auf den Scheren © Martina Pachernegg

Mit Kübeln und Keschern ausgerüstet sind Leute im trockengelegten Kanal zwischen Bruck und Oberaich unterwegs. Sie sammeln Krebse ein, die dort in den Pfützen verharren oder sich in Höhlen zurückgezogen haben. „Furchtbar! Das Leid der Tiere kann ich mir nicht ansehen“, sagt eine Frau, deren Kübel bereits voller Krebse ist. Sie siedelt die gesammelten Tiere vom Kanal in die wenige Meter entfernte Mur um.