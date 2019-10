Brucl-Oberaich„dm“ Oberaich ist geschlossen

Die "dm"-Filiale in Bruck-Oberaich wurde geschlossen. Die Räumlichkeiten sollen nicht mehr den Anforderungen entsprochen haben.

Die Filiale in Bruck-Oberaich wurde bereits geräumt © Martina Pachernegg

Die Geschäftsfläche der Drogeriemarkt-Kette dm in der Brucker Leobener Straße steht leer. Sämtliche Werbemittel wurden demontiert und die Verkaufsregale entfernt. „Die Filiale in der Leobener Straße wurde geschlossen. Alle Mitarbeiterinnen bleiben im Unternehmen beschäftigt und sind in umliegenden Filialen tätig“, sagt dm-Pressesprecher Stefan Ornig.