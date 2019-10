Facebook

Maria Fischer mit ihrem SPÖ-Kollegen Wolfgang Dolesch © Aschenbrenner

Maria Fischer ist SPÖ-Landtagsabgeordnete und Vizebürgermeisterin von Spital am Semmering. Und sie hat jahrelang gekurbelt, dass die desolate Pfaffensattelstraße von Spital in die Oststeiermark endlich saniert wird. Im September war es soweit: 800.000 Euro wurden in den unteren Bereich auf Spitaler Seite investiert. Dabei wurde ein zwei Kilometer langes Straßenstück völlig neu gebaut. Dazu wurden bei der 47 Jahre alten Kögelstattbrücke Belag und Abdichtung erneuert.