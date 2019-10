Kleine Zeitung +

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Wohin am Wochenende: Die wichtigsten Termine

Bis Sonntag ist in der Region allerhand los, vom Rocktober in Krieglach, den "St. Barbra Dixielanders" in Mürzzuschlag bis zum Schaurösten in Mürzzuschlag. Wir haben die wichtigsten Termine zusammengefasst.