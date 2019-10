"Dixieland, Swing and more" heißt es am Freitag, 11. Oktober, im Stadtsaal Mürzzuschlag.

Marcus Weberhofer (r.) leitet die St. Barbara Dixielanders © Martina Pachernegg

Die Musikintrumente liegen bereit, die Hosenträger sind gespannt und die Jackets sitzen. Kein Wunder, denn am Freitag, 11. Oktober, wird im Mürzzuschlag Stadtsaal geswingt. Ab 19 Uhr laden die „St. Barbara Dixielanders“ zusammen mit "Mustang Sally & the Gang" zu einem etwas anderen Konzertabend. Unter dem Titel "Dixieland, Swing and more" zeigen sie dem Publikum, dass sie Rhythmus im Blut haben.