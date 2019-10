Steirische Entsorger über Restmüll-Deal des Mürzverbands empört: Abfälle von Bruck bis Mariazell brennen in der Spittelau, dafür landet Wiens Straßenkehricht in Allerheiligen im Mürztal.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mürztaler Müll wird künftig über den Semmering in die Wiener Müllverbrennung Spittelau gekarrt. © APA/HELMUT FOHRINGER

Müll ist mehr als Abfall. Er ist ein Geschäft. Vor Jahren sorgte der Neapel-Müll für Aufregung, der in Frohnleiten landen sollte – eine Frage des Geldes. Nun sorgt bei steirischen Entsorgern ein Deal mit kuriosen Transportwegen für Unruhe: Restmüll aus Haushalten von Bruck über Mürzzuschlag bis Mariazell wird mit einem Dutzend Lkw-Fuhren pro Woche nach Wien gekarrt, landet dort in der Müllverbrennung Spittelau und via Fernwärme in Wiens Haushalten. Im Gegenzug nehmen die Laster von dort Straßenkehricht mit, um diesen ihn Allerheiligen/Mürztal zu deponieren.