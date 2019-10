Facebook

In Mariazell werden begabte Jungmusiker gefördert © KK

Der Begabtenförderungsfonds für talentierte junge Musiker der Region Mariazellerland übergab kürzlich im Rahmen eines feierlichen Konzerts in der evangelischen Kirche Mitterbach am Erlaufsee finanzielle Unterstützungen an 23 Musikerinnen und Musiker. Erfolgreich abgelegte Prüfungen oder Wettbewerbsteilnahmen, der Besuch von Fortbildungskursen bzw. Seminaren und der Ankauf von hochwertigen Instrumenten sind die Vergabekriterien dieses Fonds. Die Initiatoren Peter Größbacher, Musiklehrerin Claudia Prammer und Musikschuldirektor Hannes Haider freuten sich über die ansprechenden musikalischen Leistungen sowie über das rege Publikumsinteresse.