Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Porsche-Fahrer wurde nicht verletzt © FF St. Aegyd/Markt/Meissinger

Am Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Aegyd zu einem Verkehrsunfall auf den Ochsattel in Niederösterreich nahe Mariazell gerufen. Ein Porsche-Fahrer hat auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In einer Kurve ist er gegne die Felswand geprallt und kam in entgegengesetzter Richtung wieder zum Stehen.