Zu einem vermeintlichen Zimmerbrand rückten die Feuerwehren St. Marein und St. Lorenzen am Sonntag aus. Grund für die Rauchentwicklung war aber angebranntes Kochgut.

15 Feuerwehrmänner waren in St. Marein im Einsatz © Feuerwehr St.Marein im Mürztal

Zu einem Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr St. Marein am Sonntag am Nachmittag gerufen. Da die Alarmeldung "Rauch aus Wohnung/Vermutlich keiner in der Wohnung" hießt, wurde auch die Feuerwehr St. Lorenzen mit schwerem Atemschutz mitalamiert. 15 Kameraden der Feuerwehren, das Rotes Kreuz sowie die Exekutive waren im Einsatz und sorgten für Aufsehen.