Segafredo-Chef Rene Reiter und Mitarbeiterin Tanja Koglbauer © Martina Pachernegg

Mit regionalen Würsteln will der Brucker Segafredo-Chef Rene Reiter neue Kunden für die Volksbankgalerie begeistern und das städtische Leben in Bruck ankurbeln. „Meine Idee war ein Wiener Würstelstand. Ein Lokal mit regionalen Produkten, aber ohne Pommes, dafür mit scharfen Saucen“, erklärt Reiter. Nach dem Probelauf am Montag, wurde am Dienstag aufgesperrt. Reiter ist neben einer kleinen Speisekarte vor allem eines wichtig: „Die Würstel kommen von der Aflenzer Fleischerei Aigner, das Gebäck vom Oberaicher Direktvermarkter Prutti und die Frankfurter liefert die Oberiacher Familie Schaffer.“