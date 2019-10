Facebook

Zu Kündigungen kam es im Voest-Werk in Krieglach nicht © Voestalpine

Der Konzern bestätigte am Freitag der APA gegenüber die vorübergehende Stilllegung. Die Pause war im August 2019 mit dem Betriebsrat abgesprochen worden. Zu Kündigungen wie in anderen Werken kam es in Krieglach nicht. Am Montag wird der gesamte Betrieb wieder aufgenommen.