Leserbrief"Sind von direkter Anbindung der B72 an die S6 abhängig"

Herbitschek in Ratten © KK

Unser Betrieb mit ca. 300 Arbeitnehmern hat seinen Hauptstandort in Ratten. Hier befindet sich unser Holzbaubetrieb mit Fertigungshalle.

Da sich der Holzbau immer mehr zu einem Vorfertigungsbereich entwickelt hat, sind wir auf die Lieferung von Langhölzer angewiesen. Diese können nur mit Sattelschlepper transportiert werden. Unsere Hauptzulieferanten sind aus wirtschaftlichen Gründen auf die Zulieferung über das Alpl angewiesen. Bei Sperrung der B72 in den Wintermonaten müssten sie große Umwege in Kauf nehmen, die sich in höheren Preisen widerspiegeln würden. Auch die Auslieferung und Montage erfolgt mit speziellen Sattel-Lkw.