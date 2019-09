Der Pkw-Lenker verstarb noch am Unfallort.

Neben dem Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag, das mit einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Kommandowagen mit insgesamt 6 Sanitätern und einem Notarzt im Einsatz stand, standen auch die Feuerwehr Kapfenberg sowie die Exekutive im Einsatz. © Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag| Fladl D.

Am Montagabend kam es gegen 20.30 Uhr im Stadtgebiet von Kapfenberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bisher noch ungeklärter Ursache überfuhr ein 62-jähriger Pkw-Lenker in Hafendorf ein Verkehrsschild und krachte anschließend mit seinem Fahrzeug in eine Hauswand.