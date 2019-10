Facebook

In der Brucker ÖVP-Zentrale wurde mitgefiebert © Franz Pototschnig

Die Wahlergebnisse sind seit Sonntagabend bekannt, und der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag liegt dabei weitgehend im Trend: Die ÖVP hat zwar mit 9,8 Prozentpunkten viel mehr zugelegt als im Bund, liegt aber mit 34,2 Prozent noch immer um fast drei Prozent hinter dem Österreich-Wert. Die SPÖ ist mit 30 Prozent noch um fast 8 Prozent stärker als in Österreich, und auch die FPÖ liegt um gut drei Prozent über ihrem Bundesergebnis. Und die Grünen sind mit 7,6 Prozent nur halb so stark wie im Bund.

Unter diesem Gesamtergebnis findet man eine ganze Reihe an Details, die eine nähere Betrachtung lohnen. So hat etwa die ÖVP Mariazell mit 43,1 Prozent ein sehr gutes Ergebnis eingefahren, auch ein bisschen Trost dafür, dass die traditionelle ÖVP-Stadt nach der Fusion mit Gußwerk, Halltal und St. Sebastian an die SPÖ gefallen ist. Dazu Walter Schweighofer: „Wir haben mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Aber dass es so gut ausgefallen ist, hat uns überrascht.“ Der Mariazeller Stadtparteiobmann sieht im Wahlausgang vor allem die Bereitschaft von Stammwählern, auch einmal anders zu wählen. „Wähler verlassen alte Pfade. Es kommt offenbar auf das Thema an. Die Klimaveränderung betrifft uns vor allem in Winter in Mariazell direkt. Da wundert es nicht, dass die Grünen 5,3 Prozent erreicht haben.“