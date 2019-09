Als Jungunternehmer dürfen sich jetzt vier Schüler des Brucker Gymnasiums bezeichnen. Sie haben die Unternehmerprüfung an der WKO Graz bestanden.

Die Schüler halten die Zeugnisse in stolze in ihren Händen © AHS Bruck

Bereits zum vierten Mal traten am 24. September drei Schülerinnen und ein Schüler der 7. Klasse vom Brucker Gymnasium zur Unternehmerprüfung an der WKO Graz an. Das über Monate im Rahmen des Freifaches "Unternehmerführerschein" erworbene Wissen über Ein- und Ausgabenrechnung, Personalkosten, Kostenrechnung und Doppelte Buchhaltung konnte endlich angewendet werden. Eva Bröderbauer, Yasmeen Köfer, Anna-Maria Pongruber und Maximilian Kontrus haben die kommissionelle Prüfung haben gemeistert. Sie alle konnten ein Zeugnis mit dem Vermerk "Ausgezeichneter Erfolg" mit nach Hause nehmen und sind damit bereits vor der Matura befähigt, selbst ein Unternehmen zu gründen und zu leiten.