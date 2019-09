Facebook

Der Verletzte wurde mit Rettung und Notarzt ins Krankenhaus Bruck gebracht © Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag

Nachbarn hatten den Rauch gesehen und Alarm geschlagen: Zwei Feuerwehren - Breitenau am Hochlantsch und BTF Veitsch-Radex - rückten am Freitag gegen 18.10 Uhr mit 30 Mann zu einem Brand in Breitenau aus. Das Feuer war in der Küche eines Einfamilienhauses ausgebrochen, eine Person atmete laut Rotem Kreuz während der Löscharbeiten Rauchgase ein und zog sich Verbrennungen an Füßen und Händen zu - offenbar durch heißes Öl.