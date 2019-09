Facebook

Eigentlich hätte der 16-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag das Moped seines Freundes reparieren sollen. Am Montag fuhr der 16-Jährige dann ohne Kennzeichen und viel zu schnell von Neuberg in Richtung Mürzzuschlag. Als die Polizei ihn anhalten wollte, flüchtete er. Dabei beging er zahlreiche Verkehrsübertretungen und stieß auf der Verfolgungsfahrt gegen das Polizeiauto. Auch das konnte ihn nicht stoppen, er fuhr weiter und konnte vorerst unerkannt zu Fuß flüchten. Jetzt wurde er von der Polizeiinspektion Mürzzuschlag ausgeforscht. Der 16-Jährige ist geständig und wird angezeigt. Am Polizeiauto entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.