Gemeindeverantwortliche am Fuße des Alpls stehen einem Fahrverbot für Schwerfahrzeuge am Alpl im Winter positiv gegenüber.

So eng ist es in St. Kathrein am Hauenstein © Anneliese Grabenhofer

Zwei Außendienstmitarbeiter hat die Gemeinde St. Kathrein am Hauenstein am Fuße des Alpls. Beide sind bei der Feuerwehr. Und wenn es schneit, bräuchte man die beiden Männer zum Schneeräumen in der Gemeinde, und gleichzeitig als Feuerwehrleute, um die hängen gebliebenen Lkw zu bergen. „Eine Frau haben wir auch noch im Büro der Gemeinde, die ist jetzt in Karenz, aber sie ist auch bei der Feuerwehr, also auch weg, wenn es einen Einsatz gibt“, sagt Peter Knöbelreiter.