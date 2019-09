Das Tier war vermutlich schon seit Tagen in einer Schlucht und konnte schließlich mithilfe einer Seilbahn gerettet werden.

Rettungsaktion für Kuh © Bergrettung Turnau

Der Freiwillige Feuerwehr Turnau forderte am Sonntagnachmittag die Bergrettung Turnau zu einer ungewöhnlichen Tierbergung an: Eine Kuh sollte aus einer Schlucht auf der Graualm geholt werden - dort dürfte sie sich, so die Retter, schon einige Tage befunden haben.