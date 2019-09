Almabtrieb in Turnau

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr und Bergrettung seilten das Kalb auf © Roland Theny/Feuerwehr

Nachdem am Samstag beim Almabtrieb ein Kalb nicht gefunden wurde, machten sich die Bauern am Sonntagmorgen auf die Suche nach dem Tier. Das war im weitläufigen Gelände der Graualm gar nicht so einfach.