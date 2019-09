Bereits zum wiederholten Mal in diesem Jahr rückte die Feuerwehr St. Marein/Mürztal zu einem Einsatz auf ein früheres Firmengelände aus. Dort stand ein Dachstuhl in Brand.

Die Feuerwehr rückte mit schwerem Atemschutz aus © FF St. Marein

Am Samstag gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr St. Marein/Mürztal zum wiederholten Mal in diesem Jahr zu einem Brandeinsatz auf das ehemalige Firmengelände "Rütgers" gerufen: Dachstuhl und Zwischendecke brannten. Ihren Ausgang nahmen die Flammen in einem ehemaligen Heizraum. Laut Polizei dürfte der Brand von bisher unbekannten Jugendlichen gelegt worden sein.