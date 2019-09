Nach fast zwei Jahren kehrte das Tympanon über dem Portal der Brucker Minoritenkirche wieder an seinen Platz zurück. Das Holzrelief wurde aufwendig restauriert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Tympanon wurde wieder über dem Kirchenportal montiert © Stephan Werner

Ein Kranwagen musste am Dienstagvormittag anrücken, um das Tympanon der Brucker Minoritenkirche an seinen Ursprungsort zu heben. „Es wiegt 130 Kilogramm und musste fachkundig an der Wand montiert werden. Da haben wir und das Team vom Bundesdenkmalamt nichts dem Zufall überlassen“, erklärt Werner Hilber vom „Kuratorium Minoritenkirche“. Jetzt thront das barocke Schnitzrelief wieder auf gut vier Metern Höhe über dem Kirchenportal.