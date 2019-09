Facebook

Die führenden Köpfe des SV Austria Kapfenberg © Zimmer

Neue Wege beschreitet der Sportverein Austria Kapfenberg. Das sieht man zum einen in einer „gut durchmischten“ neuen Vereinsführung unter Obmann Mathias Jentner, die kürzlich gewählt wurde. Weiters will man auch neue Wege hin zur Jugend einschlagen, und zwar mit der Sektion eSports. „Damit soll vor allem jungen Menschen der Zugang zum Breitensport so einfach wie möglich gewährt werden“, meinte der wiedergewählte Obmann Jentner, der im Rahmen der Jahreshauptversammlung auch verdiente Vereinsmitglieder ehrte. Die höchste Auszeichnung bekam Jentners Vorgänger Rudolf Kaufmann für seine langjährige Tätigkeit.