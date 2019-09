Mehrere Verkehrsunfälle beschäftigten in den vergangenen Tagen die Freiwillige Feuerwehr Krieglach.

Am Freitag wurden bei einem Unfall zwei Personen verletzt © FF Krieglach

Zu mehreren Verkehrsunfällen musste die Freiwillige Feuerwehr Krieglach am Wochenende ausrücken. Den Auftakt machte am Freitag ein Einsatz auf der B 72, wo sich ein Auto überschlagen hatte, dabei wurden zwei Personen verletzt. Bereits am Freitagmorgen war es zu einem Unfall mit zwei Pkws im Kreuzungsbereich der Autobahnabfahrt Krieglach-Ost gekommen, dabei wurde niemand verletzt.