Die Frau wurde ins LKH Bruck eingeliefert © Pototschnig F.

Am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr war eine 69-jährige Deutsche mit ihrem Pkw auf der L 111 in Tragöß in Fahrtrichtung Bruck unterwegs. Kurz nach der Volksschule Tragöß erlitt sie einen medizinischen Notfall, kam rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach mehrere Weidezäune.