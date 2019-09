"Genuss am Fluss": Das Festival Riverside ging wieder am Brucker Schiffländ über die Bühne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Riverside“: Das Brucker Schiffländ verwandelte sich wieder in eine Genussmeile © Stadt Bruck/Pashkovskaya

Bei prächtigem Sommerwetter verwandelte sich das Murufer am Brucker Schiffländ auch dieses Jahr wieder in eine regelrechte Genussmeile. Zahlreiche Gäste besuchten „Riverside“, den „Genuss am Fluss“, und nutzten die Gelegenheit zum Schlemmen, Flanieren und Musikhören.