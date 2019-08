Mitterdorf an der Raab

© pattilabelle - stock.adobe.com

Der furchtbare Unfall ereignete sich gegen 23:45 Uhr in Mitterdorf an der Raab. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und eine 31-Jährige aus dem Bezirk Weiz gingen zu Fuß auf der B 72 in Richtung Weiz. Als er ein Auto sah, sprang der 18-Jährige offenbar auf die Mitte der Fahrbahn, um es anzuhalten. Der 31-jährige Lenker aus Weiz konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der rechten Frontseite seines Pkw gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige wurde auf den linken Fahrbahnstreifen geschleudert und wurde schwer verletzt ins Uniklinikum Graz gebracht.