Bei der „Triff-mich-Tour“ der SPÖ in Bruck standen Werte wie Glaubwürdigkeit, Respekt und Wertschätzung ganz oben auf der Agenda – und das Ziel, die Bundeskanzlerin zu stellen.

Wahlkampfauftakt in Bruck

Zum Abschluss des Abends klatschen Sandler, Schickhofer, Leichtfried, Lercher und Landesrat Anton Lang zu Arbeiterliedern, gespielt von Helmut Pekler © SPÖ

Zwar spielte Helmut Pekler zum Einzug der Spitzenkandidaten „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel. Der Kapfenberger SP-Fraktionsvorsitzende, der den musikalischen Part des Abends mit Stimme und Gitarre bestritt, merkte aber gleich an: „Wir werden nicht leise sein vor dieser Wahl.“ Und leise war es bei der „Triff-mich-Tour“ der SPÖ im Brucker ÖGB-Haus am Mittwochabend keineswegs. Die Redner sparten nicht mit Lautstärke, das Publikum geizte nicht mit Applaus.