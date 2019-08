Facebook

Das Haus beherbergt neben der Feuerwehr auch Wohnungen © Kapfenberg

Fünf Monate Bauzeit und 600.000 Euro wurden seit März in Kapfenberg investiert, um das gemeindeeigene Objekt Arndorf 1b auf Vordermann zu bringen. Dort ist die Freiwillige Feuerwehr Arndorf ebenso untergebracht wie sechs Wohnungen und das Haus der Begegnung. In den sechs Wohnungen wurden die alten Fenster durch neue Holz-Alu-Fenster mit Rollläden ersetzt, auch die Innen- und Wohnungseingangstüren wurden erneuert. Außerdem wurde das in die Jahre gekommene Stiegenhaus komplett saniert, zudem freut sich der Außenbereich über einen neuen Anstrich.