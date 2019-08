Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die erfolgreichen Athleten des Atus Peter Grebien Bruck © KK

Bei den kürzlich im niederösterreichischen Amstetten ausgetragenen Internationalen Österreichischen Leichtathletikmeisterschaften der Masters, welche bei sehr heißen Temperaturen stattfanden, errangen die Athleten des Atus Peter Grebien Bruck nicht weniger als 16 Medaillen, davon 7 in Gold, 8 in Silber und eine in Bronze.