Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese Straße wird um 550.000 Euro saniert © Land Steiermark

Mit Montag, den 26. August, startet in Sankt Barbara zwischen den Ortsteilen Mitterdorf und Freßnitz ein weiteres Sanierungsvorhaben. Auf der L 118, der Semmering Begleitstraße, werden ein 800 Meter langer Fahrbahnabschnitt und der Geh- und Radweg auf einer Länge von 670 Metern saniert, der Radweg wird zudem auf zweieinhalb Meter verbreitert. Zusätzlich wird bei der Kreuzung mit der Dorfstraße eine Querungshilfe errichtet, womit Fußgänger die L 118 schneller und sicherer queren können. "In Summe fließen 550.000 Euro in das Vorhaben, die Gemeinde steuert knapp 90.000 Euro bei“, sagt Verkehrslandesrat Anton Lang.