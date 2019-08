Die Freiwillige Feuerwehr Hadersdorf rückte am Wochenende aus, um die vom Unwetter verunreinigte Straße zu reinigen.

Gemeinsam mit der Polizei wurde die Einsatzstelle behandelt © FF Hadersdorf

Die starken Unwetter vom Wochenende haben am Samstag auch die Freiwillige Feuerwehr Hadersdorf auf Trab gehalten. So mussten die Kameraden zu einer Strassenreinigung ausrücken. Im Bereich der Wehrkurve waren die Fahrbahn sowie der Geh- und Radweg mit Schwemmgut verschmutzt worden. In Zusammenarbeit mit der Polizei Kindberg, welche den Verkehr regelte, wurde die Einsatzstelle gereinigt und wieder befahrbar gemacht.