Die „Bründlweg-Familie“ feiert im Sommer den 20. Geburtstag © Marco Mitterböck

Mit der Wasserverkostung am 20. August von Heinz Reitbauer fiel zugleich der Startschuss für die neue Veranstaltung „Bründln“. Organisiert von Kerstin und Peter Matauschek stehen am 24. und 25. August dabei Wandern, Musik und Kulinarik im Mittelpunkt. „Man soll den Bründlweg nicht nur wandern, man soll ihn erleben“, sagt Peter Matauschek. Kurzum: Man soll sich auf die Natur besinnen, den Alltag hinter sich lassen und den Tag am besten ohne Smartphone verbringen. Gelingen soll das mit Musik von Jazz über Reggae bis zu Volksmusik. Der Eintritt ist frei.