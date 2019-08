In vier Wochen findet in Mürzzuschlag die erste Auflage des Mürzathlons statt, er soll vor allem mit vielen natürlichen Hindernissen punkten.

Veranstalter und Partner des Mürzathlons auf der Ganzsteinschanze © Marco Mitterböck

Hinauf auf die Ganzsteinschanze, mitten rein ins Wasserkraftwerk, vorbei an der Mauer der Footballer der US-Rhinos und einmal quer unter dem Hauptplatz durch. Nur einige von bis zu 70 Hindernissen, die auf die Teilnehmer des ersten Mürzathlons warten. Wenn dieser am 21. September über die Bühne geht, nehmen rund 850 Athleten die unterschiedlichen Distanzen in Angriff. „Wir stehen jetzt schon bei über 500 Anmeldungen“, sagt Peter Krobath, gemeinsam mit seiner Frau Monika verantwortlich für die Veranstaltung. Angekündigt haben sich auch Teilnehmer aus umliegenden Ländern wie Deutschland, Ungarn, Italien und Rumänien.