In diesen Tagen hätte der Chor „Collegium Vocale“ in Notre-Dame auftreten sollen, ehe sie durch einen Brand zerstört wurde. Die Reise nach Frankreich treten die Sänger dennoch an.

45 Mitglieder des Chors „Collegium Vocale“ machen sich am Donnerstag auf nach Frankreich © Florian Zimmer

Als am 15. April des heurigen Jahres die Kathedrale Notre-Dame de Paris in Vollbrand stand, brach in einer WhatsApp-Gruppe des Kapfenberger Musikschuldirektors Helmut Traxler-Turner reges Treiben aus. Schließlich erschütterte die teilweise Zerstörung des weltberühmten Bauwerks nicht nur ganz Frankreich, ging damit doch auch der Traum des Kapfenberger Chors „Collegium Vocale“ in Flammen auf. Dieser Tagen hätte der Chor nun in Notre-Dame auftreten sollen, erst im März war die Zusage erfolgt. „Man muss sich dafür bewerben, das benötigt ein Jahr Vorlaufzeit“, sagt Traxler-Turner.