Sechs Steirer waren bei der Leichtathletik-Team-EM in Kroatien mit dabei. Der österreichische Kader schaffte mit Platz sieben den Klassenerhalt in der zweiten Division. Samuel Reindl aus Fischbach siegte mit der 4x100-Meter-Sprintstaffel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schlussläufer Samuel Reindl aus Fischbach © ÖLV

Bei der Leichtathletik-Team-EM in Varazdin (Kroatien) hat Österreich am Wochenende in der zweiten Division den siebenten Platz belegt und sich damit den Klassenerhalt gesichert. Erster wurden die Estländer, sie steigen in die erste Division auf, die Plätze acht bis zwölf steigen ab.