Der Brucker Vespa-Club sammelte 10.500 Euro an Spenden. Die Scheckübergabe fand am Donnerstagnachmittag am Brucker Hauptplatz statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Hauptplatz fand gestern die Scheckübergabe statt © Martina Pachernegg

Beim vierten Vespa-Treffen am Brucker Hauptplatz am 20. Juli standen nicht nur die italienischen Kultroller im Vordergrund, sondern auch Olivia. Die Fünfjährige leidet an einer Muskelschwäche und ist auf ihren Rollstuhl angewiesen. Gestern überreichte Vespa-Club-Obmann Peter Harrer einen Scheck mit dem Betrag von 10.500 Euro an Spendengeldern an ihre Familie. Neben den Einnahmen vom Vespa-Treffen hat unter anderen auch der Brucker Schützenverein um Arnold Hansmann 1800 Euro beigesteuert. „Wir müssen gemeinsam für Bruck anpacken. Nur so kann etwas Gutes gelingen“, ist Harrer überzeugt.