Weil am Mittwoch heftige Unwetter das Mürztal erreichten, rückte am Donnerstagmorgen die Krieglacher Feuerwehr aus, um einen Baum zu stutzen.

Der Baum wurde durch den Sturm beschädigt © FF Krieglach

Am Mittwochabend suchten schwere Unwetter das Mürztal heim, so auch die Gemeinde Krieglach. Weil dort der Sturm heftig wütete, rückte am Donnerstagmorgen die örtliche Feuerwehr aus, um einen beschädigten Baum zu stutzen. Die Arbeiten dauerten auch am Nachmittag noch an.