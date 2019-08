Facebook

Ferdinand Fladischer vor dem neuen Altar in der Kalvarienbergkirche. Er stammt aus einer Kapelle in Peggau © Martina Pachernegg

Ferdinand Fladischer steht in der Kirche am Kindberger Kalvarienberg und legt die Stirn in Falten. Der Obmann des Vereines zur Erhaltung des Kalvarienberges ist besorgt und lässt den Blick entlang der kleinen Holzmehlhaufen in den Reihen der Sitzbänke schweifen. „Wir haben Holzwürmer und Splintkäfer in Teilen des Dachstuhls und des neuen Seitenaltars sowie in den Holzsitzbänken“, erklärt er. Als Restaurator und Kunstsachverständiger ist Fladischer gewissermaßen vom Fach und weiß, wann dringender Handlungsbedarf besteht.