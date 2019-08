In Krieglach sind drei Lkw in einer feuchten Wiese stecken geblieben. Die Feuerwehr rückte aus, um die Fahrzeuge herauszuziehen.

Die feuchte Wiese wurde zum Verhängnis © FF Krieglach

Am Dienstagvormittag, 6. August, rückte die Freiwillige Feuerwehr Krieglach zu einem Einsatz aus. Am Einsatzort gekommen stellte sich heraus, dass sich drei Lkw in der feuchten Wiese festgefahren hatten. Mit dem Schwerenrüstfahrzeug und einer Seilwinde gelang es den Kameraden der Feuerwehr die Lkw herauszuziehen.